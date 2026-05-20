El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 24 grados , lo que sugiere un tiempo cálido, ideal para paseos y actividades recreativas.

La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando los 22 grados , y se espera que continúe bajando hasta los 20 grados por la noche. Este descenso gradual permitirá que las temperaturas sean más frescas al caer la tarde, proporcionando un alivio del calor del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 33% en la noche, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas nocturnas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en todo el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas climáticas. Este clima seco es ideal para aquellos que desean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 12 km/h durante la mañana, aumentando a 17 km/h en la tarde. Este viento será moderado y proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste a una velocidad de 5 km/h, y luego desde el sur a 8 km/h, lo que podría ofrecer un ligero cambio en la sensación térmica.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya sea paseando por el campo, disfrutando de un picnic o simplemente relajándose al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.