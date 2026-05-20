El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

Hoy, 19 de mayo de 2026, Ayamonte se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en la región. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas climáticas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente cálido y agradable. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados durante la tarde, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 20 grados. Este rango de temperaturas es perfecto para disfrutar de un paseo por la playa o una comida al aire libre en uno de los muchos restaurantes que adornan la costa. La sensación térmica será confortable, gracias a la ausencia de viento fuerte.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se anticipa que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 60% hacia la tarde. Esto puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, especialmente durante las horas pico del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 kilómetros por hora. Aunque no se espera que el viento sea fuerte, su presencia puede ofrecer un alivio agradable en las horas más cálidas, especialmente en la costa. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, pero no serán suficientes para causar molestias.

El amanecer se producirá a las 07:17, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada. Por otro lado, el ocaso se espera para las 21:34, lo que permitirá que los habitantes de Ayamonte disfruten de largas horas de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea explorando sus paisajes o simplemente relajándose en la playa.

En resumen, el tiempo de hoy en Ayamonte promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.