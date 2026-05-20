El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Arahal se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 41% en las primeras horas y descenderá hasta un 15% en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día. A lo largo de la jornada, se prevé que el viento mantenga una dirección predominante del sur, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 10 de la noche y bajando a 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:28.

En resumen, Arahal disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.