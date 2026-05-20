El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad con fuerza. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados durante la jornada, lo que promete un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 24 grados por la tarde y llegando a los 22 grados al caer la noche. Este descenso será gradual y no afectará la sensación de confort, ya que las temperaturas se mantendrán dentro de un rango muy agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Con valores que comenzarán en un 28% por la mañana y que aumentarán hasta un 36% al final del día, la sensación de frescura se verá acentuada, especialmente durante las horas más cálidas. Esto hará que la jornada sea ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques y plazas de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 7 km/h por la mañana, aumentando a 9 km/h durante la tarde. Este viento será suave y contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas. Por la tarde, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable del calor.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Los habitantes de Arahal pueden disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades familiares, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Con el orto programado para las 07:09 y el ocaso a las 21:27, los ciudadanos tendrán muchas horas de luz natural para aprovechar al máximo este espléndido día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Arahal bajo un cielo despejado y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.