El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se aconseja estar atentos a las ráfagas más fuertes, que podrían ser más notorias en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la hora del ocaso, que se producirá a las 21:24. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas. La tranquilidad del tiempo y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.