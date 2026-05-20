El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas de manera gradual. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, pero sin afectar significativamente la luminosidad.
Las temperaturas alcanzarán un máximo de 27 grados durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un descenso en la temperatura, que podría situarse en torno a los 22 grados . Este cambio hará que las horas nocturnas sean más frescas, ideales para paseos y actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 34% al caer la noche. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante el día, evitando la pesadez que a veces acompaña a las altas temperaturas.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.
El viento soplará desde el oeste, con una velocidad que alcanzará los 12 km/h durante las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas de mayor calor. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 9 km/h, lo que seguirá contribuyendo a un ambiente agradable.
En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. Es un momento perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este 19 de mayo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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