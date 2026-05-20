El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el este, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Almonte disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de cambios climáticos repentinos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:32. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 22 grados, lo que sugiere que será una noche cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.