El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 24 grados , lo que sugiere un tiempo cálido, ideal para paseos y actividades recreativas.

La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando los 22 grados , y se espera que continúe bajando hasta los 20 grados en la noche. Este descenso gradual permitirá que las temperaturas sean más frescas durante las horas nocturnas, lo que puede ser un alivio tras un día caluroso. La humedad relativa también experimentará un aumento a medida que avanza el día, comenzando en un 36% por la mañana y subiendo hasta un 62% en la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el día de hoy, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 15 km/h, lo que proporcionará una brisa agradable que ayudará a mitigar el calor durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando los 11 km/h, y por la noche se espera que el viento sea más suave, con ráfagas de hasta 8 km/h desde el noroeste.

Los momentos más destacados del día incluirán un amanecer a las 07:13 y un ocaso a las 21:31, lo que brinda a los habitantes de Almonte la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima favorable es ideal para actividades familiares, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse en el exterior. En resumen, el día de hoy se perfila como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre en Almonte, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.