El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en las horas de mayor calor. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la humedad baje a un 25%. Sin embargo, es importante recordar que la combinación de calor y humedad puede hacer que algunas personas se sientan un poco incómodas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Este viento será más notable en las horas de la tarde, cuando se espera que alcance su máxima velocidad, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes desean disfrutar de un día en el campo o en la playa, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:34, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde-noche en Aljaraque. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.