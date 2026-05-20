El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con predominancia de sol, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en niveles confortables.

Las temperaturas comenzarán a ascender desde la mañana, alcanzando un máximo de 22 grados alrededor del mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 20 grados . Este rango térmico es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades deportivas, ya que no se anticipan condiciones extremas de calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que los niveles de humedad se sitúen en torno al 62% durante las horas más cálidas, aumentando ligeramente hasta el 69% hacia el final del día. Aunque esto puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, el viento que soplará desde el oeste ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople con una velocidad de 14 km/h en las horas centrales del día, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Este viento, que será constante desde la dirección oeste, aportará frescura y contribuirá a un ambiente más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

Los momentos de orto y ocaso también son dignos de mención. El sol saldrá a las 07:15, brindando luz natural desde temprano, y se ocultará a las 21:33, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo en la naturaleza o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es una jornada perfecta para salir y disfrutar de lo que la primavera tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.