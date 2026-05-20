El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, La Algaba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a medida que la temperatura se eleva, la humedad podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre los 9 y 13 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento, aunque suave, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:30. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.