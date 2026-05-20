El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y agradable.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 25 grados por la tarde y bajando a 23 grados hacia la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 31% por la mañana y alcanzará un 40% al caer la tarde. Aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, el tiempo seguirá siendo bastante cómodo para los residentes y visitantes.

En cuanto a las condiciones de viento, se anticipa que soplará desde el sur a una velocidad de 5 km/h durante la mañana, aumentando a 7 km/h por la tarde. Este ligero viento proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste a una velocidad de 11 km/h, lo que podría traer consigo una ligera brisa refrescante.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. Los habitantes de La Algaba pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones sobre chubascos inesperados.

Con el orto programado para las 07:11 y el ocaso a las 21:29, los ciudadanos tendrán la oportunidad de aprovechar al máximo la luz del día. Las horas de sol serán perfectas para actividades recreativas, paseos por el parque o simplemente disfrutar de un café en una terraza al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba se presenta como una invitación a salir y disfrutar de la naturaleza. Con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave, será un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.