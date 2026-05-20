El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 18% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor exposición solar, que se prevén entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre 1 y 17 km/h, predominando de dirección este y sureste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean Alcalá la Real.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:22 horas. La noche será tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, cuidando siempre de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.