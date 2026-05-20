El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con predominancia de sol, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 20 grados , lo que se traduce en un tiempo templado y cómodo. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, llegando a los 18 grados en las horas posteriores. Por la noche, la temperatura continuará bajando, alcanzando los 17 grados, lo que sugiere que será una noche fresca, perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la ciudad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 40% en las horas centrales del día, disminuyendo ligeramente a un 38% por la tarde y aumentando a un 44% durante la noche. Esto significa que, aunque el ambiente será mayormente seco, se sentirá un poco más de humedad al caer la noche, lo que es habitual en esta época del año.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 kilómetros por hora. Durante las horas más cálidas, el viento alcanzará su máxima velocidad de 15 km/h, lo que proporcionará una agradable brisa que ayudará a mitigar la sensación térmica. A medida que caiga la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y apacible.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar del sol y de las actividades en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar de la primavera, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovechemos este día soleado para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.