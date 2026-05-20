El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille con fuerza y que los habitantes puedan aprovechar al máximo la luz natural. La salida del sol está programada para las 07:11, marcando el inicio de un día que promete ser cálido y agradable.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados alrededor del mediodía. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 24% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a ser incómoda. Por la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 25 grados , y llegando a los 23 grados hacia el final del día.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 2 km/h durante la mañana, aumentando a 4 km/h en la tarde. Hacia el final del día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste a una velocidad de 3 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 9 km/h. Estas condiciones de viento son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se anticipan rachas fuertes que puedan incomodar a los ciudadanos.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo de todo el día. Esto significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Los habitantes de Alcalá de Guadaíra pueden estar tranquilos, ya que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el tiempo cambiante.

En resumen, el día de hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Alcalá de Guadaíra. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es el momento perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La comunidad puede aprovechar al máximo este día soleado, disfrutando de lo que la primavera tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.