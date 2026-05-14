El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 14 de mayo de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 30 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 99% a las 06:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 28% hacia la tarde. Este descenso en la humedad podría hacer que el calor se sienta más llevadero a medida que el día avanza. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 6 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de polvo o polen en el aire, lo que es un alivio para quienes sufren de alergias estacionales.

No se prevén precipitaciones en todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al exterior, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que el sol se ponga a las 21:24 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que proporcionará un alivio del calor. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las altas temperaturas y aprovechen el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.