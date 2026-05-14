El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que aparecerán a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo cálido y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 98% en la madrugada, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los habitantes de Utrera disfruten de un día sin interrupciones meteorológicas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:24, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la noche. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de esta jornada una oportunidad perfecta para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios verdes de la ciudad.

En resumen, Utrera vivirá un día espléndido, con un tiempo ideal para disfrutar al aire libre. La ausencia de lluvias y la presencia de un sol radiante harán que los habitantes se sientan motivados a salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.