El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser moderada gracias a la baja humedad en las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste a una velocidad que variará entre 10 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas de mayor calor.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Úbeda.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes y visitantes de Úbeda puedan disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:16.
En resumen, el tiempo de hoy en Úbeda será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de un momento de tranquilidad en la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.
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