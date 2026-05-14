El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Tomares se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 89% a las 3 de la mañana, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se producirán por la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento, especialmente en áreas abiertas.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, con un valor de 24 grados , lo que hará que la tarde sea cálida y propicia para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 8 de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad al exterior.

El ocaso se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, no debería ser un impedimento para disfrutar de las actividades diarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.