El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 67% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 40% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 25 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por un ligero aumento en la velocidad del viento, que soplará del oeste a una velocidad de entre 24 y 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final de la tarde. La brisa del viento del oeste se mantendrá, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

Al caer la noche, la temperatura descenderá a 18 grados, y el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está prevista para las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.