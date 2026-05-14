El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

La jornada del 14 de mayo de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 62% por la mañana, irá disminuyendo a medida que el calor se intensifique, llegando a un 25% por la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser un alivio para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h, aumentando a medida que avance el día. Para la tarde, se prevé que el viento sople con mayor fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor. Este viento, que será predominantemente del oeste y suroeste, puede ser ideal para quienes buscan disfrutar de actividades como el senderismo o paseos en bicicleta.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia durante el día, lo que significa que las probabilidades de que se produzcan chubascos son nulas. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que planean eventos al aire libre. La ausencia de lluvia, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten la tierra y favorezcan el crecimiento de las plantas.

La salida del sol se producirá a las 07:15, mientras que el ocaso está previsto para las 21:25, lo que proporcionará un extenso periodo de luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre. En resumen, el 14 de mayo de 2026 se perfila como un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en La Rinconada, con un tiempo cálido, seco y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.