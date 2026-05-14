El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro a 14 grados a las 09:00 y alcanzará los 19 grados a las 11:00. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 25 grados entre las 16:00 y las 18:00, lo que hará de este un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% a la medianoche y aumentando hasta un 90% a las 06:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 58% a las 11:00 y bajando aún más a un 43% hacia las 22:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 12 y 19 km/h durante la mañana. A medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.