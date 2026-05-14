El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 21 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 9 grados a las 6:00, mientras que la máxima se alcanzará alrededor de las 15:00, con un agradable 21 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 89% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 29% en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Esto es especialmente positivo para los agricultores y quienes dependen de condiciones climáticas favorables para sus actividades.

El orto se producirá a las 07:08 y el ocaso a las 21:18, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. Con cielos despejados y temperaturas agradables, hoy es un día propicio para salir a pasear, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza natural que ofrece Priego de Córdoba en esta época del año. En resumen, se prevé un día espléndido, ideal para disfrutar de la primavera en toda su plenitud.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.