El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, la humedad se mantendrá en un rango cómodo, evitando que el calor sea excesivamente agobiante.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:22. En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza en su esplendor primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.