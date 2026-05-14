El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 91% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en un 36% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante las temperaturas que se prevén, que alcanzarán un máximo de 26 grados en la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:23. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.