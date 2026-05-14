El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por temperaturas frescas, comenzando en torno a los 16 grados , y una humedad relativa que alcanzará el 70%. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, que rondará los 14 grados en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 27 grados hacia la tarde.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 30 km/h. En las primeras horas, la brisa será suave, pero a medida que el día progrese, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 48 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más calurosas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable tener precaución con el viento fuerte, especialmente en áreas abiertas o en actividades que puedan verse afectadas por ráfagas.

La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a la hora del ocaso, que será a las 21:24.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las rachas de viento que podrían ser intensas en la tarde. Los Palacios y Villafranca vivirá un día primaveral, perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo en compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.