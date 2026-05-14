El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 24°C a medida que avance el día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24°C.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 30% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 14 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:12 horas, y el ocaso será a las 21:21 horas, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Osuna y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Osuna se caracteriza por un ambiente soleado y cálido, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.