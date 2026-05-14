El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 87% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto generará un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:22. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.