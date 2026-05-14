El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 23 grados en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 66% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda. Los vientos también jugarán un papel importante en la sensación térmica, con ráfagas que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas pico, especialmente entre las 21:00 y 22:00. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría aportar un ligero frescor a la atmósfera.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Montilla pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La estabilidad del tiempo es un factor positivo para quienes deseen disfrutar de un paseo por el campo o participar en eventos al aire libre.

La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 22 grados a media tarde. La tarde será la más cálida, con un pico de 23 grados, antes de que las temperaturas comiencen a descender nuevamente hacia la noche.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos moderados aportarán un toque fresco, haciendo de este un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la primavera en la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.