El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 91% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 45% durante la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 48 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, podría ser más intenso en zonas expuestas, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto permitirá que los habitantes de Moguer disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto el tránsito como las actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados alrededor de las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

Finalmente, el ocaso se producirá a las 21:28, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado, ideal para disfrutar de la belleza de Moguer en esta primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.