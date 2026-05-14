El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el calor, hará que la sensación térmica sea más placentera.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Martos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:18, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el paisaje local.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el tiempo de hoy en Martos será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.