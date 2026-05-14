El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 14°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26°C en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 71% por la mañana y descenderá hasta un 26% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será más agradable debido a la baja humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 15 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se prevé que el viento sople desde el oeste a velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. Esta brisa puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o cualquier evento que se tenga planeado.

La puesta de sol se producirá a las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima perfecto. Con cielos despejados y temperaturas agradables, Marchena se prepara para disfrutar de un día primaveral ideal, donde la naturaleza y el tiempo se alinean para brindar una experiencia placentera a sus habitantes y visitantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.