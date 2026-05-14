El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que la sensación térmica sea bastante cálida, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 25% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la baja humedad en la tarde ayudará a que la sensación térmica no sea excesivamente sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, así que aprovecha al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.