El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el atardecer. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Este clima cálido y soleado será ideal para actividades al aire libre, así que no olvide llevar protección solar si planea salir.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 99% a las 6:00 de la mañana, pero irá disminuyendo a medida que avance la jornada, situándose en torno al 28% por la tarde. Esto significa que, aunque las mañanas serán frescas y algo húmedas, el ambiente se tornará más seco y cálido conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 31 km/h hacia la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 20:00 horas, con velocidades que podrían llegar hasta los 49 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:24 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 22:00 horas, lo que hará que la noche sea agradable y propicia para paseos nocturnos.

En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que aproveche al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.