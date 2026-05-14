El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Lucena se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 11 grados entre las 6 y 7 de la mañana.
Durante la tarde, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 22 grados . Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 89% en la mañana al 31% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.
El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, especialmente entre las 3 y 4 de la tarde, donde se registrarán rachas de hasta 29 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubosidad y la estabilidad del tiempo hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o cualquier otra actividad que requiera buen tiempo.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 9 de la noche y bajando a 16 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:19 horas. En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.
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