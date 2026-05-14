El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en la franja matutina.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 68% y el 30%, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. La humedad será más alta en la mañana, alcanzando un 91% a las 07:00 horas, y disminuirá a medida que el sol se eleve en el cielo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, aumentando a 19 km/h a medida que se acerque la tarde. En la franja horaria de 20:00 a 21:00 horas, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 56 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan tormentas ni chubascos, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 08:00 a 14:00 horas, aunque esta sigue siendo baja, con un 10% de probabilidad.

La puesta de sol se producirá a las 21:24 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima mayormente favorable. Con cielos despejados y temperaturas agradables, hoy es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos y familiares. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.