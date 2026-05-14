El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la hora del almuerzo.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y aumentando gradualmente hasta un 69% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 22 grados . Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 33 km/h, lo que podría generar una brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. La dirección del viento se mantendrá mayormente del oeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Linares pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:17, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.