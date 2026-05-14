El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y alcanzando los 15 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta los 14 grados en las horas más frescas.
A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 15 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 19 grados a las 11:00. El mediodía traerá consigo un ligero aumento, alcanzando los 20 grados a las 12:00 y 22 grados a la 13:00. La temperatura máxima del día se espera alrededor de las 15:00, cuando se alcanzarán los 24 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% a la medianoche y aumentando hasta un 95% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol calienta el ambiente, la humedad comenzará a descender, situándose en un 69% a las 10:00 y bajando a un 50% a las 12:00, lo que contribuirá a una sensación de confort.
En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h en las primeras horas. A medida que avanza la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando rachas de hasta 49 km/h entre las 18:00 y las 19:00, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que los residentes de Lepe pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. El ocaso se producirá a las 21:30, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.
- Las almazaras cordobesas producen 5.000 toneladas de aceite de oliva en abril y dejan la campaña con una caída de entre el 7 y el 8%
- Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
- Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
- Conciertos y música en directo: estos son los grupos que actuarán en las casetas de la Feria de Córdoba 2026
- Nueve heridos en una colisión múltiple entre un camión y cuatro coches en la A-4 en Córdoba capital
- Abascal advierte de nuevo a Moreno en Córdoba de que Vox no se abstendrá y exige negociar si no hay mayoría absoluta
- Fuego amigo o propaganda negra: esta es la respuesta del PSOE a los carteles electorales de Ambrosio aparecidos en Córdoba
- La Diputación de Córdoba renovará más de 2,5 kilómetros de tuberías para acabar con las averías y cortes de agua en Peñarroya-Pueblonuevo