El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en la mañana.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución gradual de la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 38% en las horas centrales del día. Esto hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será cálido pero no excesivamente caluroso.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

En la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:24. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche, con una humedad que aumentará nuevamente, pero sin llegar a niveles incómodos.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.