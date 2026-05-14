El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 15:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 68% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales. La humedad será más alta en las primeras horas de la mañana y comenzará a disminuir conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste con velocidades que variarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 47 km/h hacia el final del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas al viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:05 y el ocaso a las 21:17, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. Es un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el campo.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.