El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, Isla Cristina se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 96% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 51% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cómodo para disfrutar de la playa o paseos por la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras. Es recomendable que los visitantes y residentes tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas al viento.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de las playas de Isla Cristina, donde los bañistas podrán refrescarse en el mar sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. El cielo continuará despejado, ofreciendo una vista espectacular de las estrellas y un ambiente perfecto para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno por el paseo marítimo.

En resumen, el día de hoy en Isla Cristina se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.