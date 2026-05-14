El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en temperaturas que oscilarán entre los 17°C a primera hora y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el sol brille intensamente.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se sitúa en un 67%, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando un 35% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque las temperaturas sean agradables, la baja humedad contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 47 km/h en las horas de mayor intensidad. A primera hora, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 8 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día. Este viento, aunque fresco, puede resultar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la costa onubense y de la naturaleza que rodea la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19°C a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:29. La noche se presentará fresca, ideal para paseos y actividades al aire libre, con una temperatura que rondará los 17°C.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia y con un viento que, aunque fuerte, aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.