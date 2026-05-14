El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 24 grados en su punto máximo, lo que hará que el ambiente sea cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y descendiendo a un 36% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en dirección oeste, especialmente durante las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Dos Hermanas disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. La visibilidad será óptima, lo que facilitará las actividades al aire libre y los desplazamientos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:24. La noche se presentará despejada, lo que permitirá observar un cielo estrellado, ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.