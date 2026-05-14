El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y los 26 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 97% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y los 34 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las altas temperaturas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas, ya que el viento podría ser un factor a considerar, especialmente para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y claro, ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:22. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar de la brisa nocturna.

En resumen, Écija vivirá un día espléndido, con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia y con temperaturas agradables que invitan a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.