El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a las 03:00 y 04:00 horas, antes de recuperarse a 15 grados a las 09:00 horas.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando a los 27 grados a las 18:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% en la madrugada y bajará a un 27% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cálido y agradable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 6 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se prevén rachas de viento del oeste que alcanzarán hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del oeste y suroeste.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas. La visibilidad será buena, aunque se prevé un poco de bruma en las primeras horas de la mañana, que se disipará rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:25 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 22:00 horas, lo que hará que la noche sea agradable para pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Coria del Río, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura al ambiente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.