El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 12 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 61% y alcanzará hasta un 93% a medida que avance la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula hasta las 2 de la tarde, lo que sugiere que los cordobeses podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 4 de la tarde, lo que hará que la jornada sea cálida y agradable.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde. Se anticipa que la dirección del viento será predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 17 km/h. Sin embargo, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en algunos momentos.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad hasta las 8 de la mañana y un leve aumento al 15% entre las 8 y las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de tormenta se reduce nuevamente a un 10%, lo que indica que, aunque el cielo estará parcialmente nublado, las condiciones no son propicias para fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 10 de la noche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 41% hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:21.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un leve aumento en la nubosidad por la tarde. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento que podrían presentarse en las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.