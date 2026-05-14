El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 24 grados en la tarde.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para disfrutar del sol.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del suroeste a una velocidad de 11 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste a velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Las rachas de viento serán más intensas, alcanzando hasta 52 km/h en la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que el sol se ponga a las 21:25, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque fuerte, aportará frescura, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que ofrece este hermoso día de mayo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.