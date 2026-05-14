El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 96% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 51% hacia la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 23 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 49 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Los amantes de los deportes al aire libre deben tener en cuenta estas rachas, ya que podrían influir en actividades como el ciclismo o la navegación.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para disfrutar de paseos por la playa o actividades familiares en los parques locales.

El ocaso está previsto para las 21:30, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un ambiente despejado. La temperatura al caer la noche se mantendrá en torno a los 19 grados, lo que permitirá que las actividades nocturnas se realicen con comodidad.

En resumen, hoy en Cartaya se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque fuerte, no debería ser un impedimento para disfrutar de las actividades diarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.