El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 67% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 38% hacia la tarde. Esto contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro alcance los 24 grados .

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento será predominantemente del oeste y suroeste, lo que podría aportar un ligero frescor a la atmósfera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas en la localidad. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados a la hora del ocaso, que será a las 21:24. La combinación de un cielo despejado y un ambiente fresco hará que la velada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con un viento moderado que aportará frescura. Sin duda, una jornada propicia para salir y disfrutar de la belleza de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.