El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas previas al mediodía. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 29% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos o eventos familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados , lo que hará que el tiempo sea perfecto para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el parque. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol, ideal para quienes deseen disfrutar de un momento de tranquilidad al aire libre. En resumen, el tiempo en Camas para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente mayormente soleado y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.